Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат

В то время, как украинцы вдвое меньше покупали авто во время карантина, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом обложения транспортным налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2021 году порог среднерыночной стоимости уменьшится с 2 250 тыс. гривен до 1 200 тыс. гривен с учетом минимальной заработной платы 6 тыс. гривен).

Об этом говорится в законопроекте № 4101, зарегистрированном 15 сентября, передают Українськi Новини.

Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что вследствие увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, размещенных на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат обложению транспортным налогом, и соответственно сокращению поступлений в местные бюджеты.

Кроме того, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6 тыс. гривен в 2021 году еще уменьшится количество автомобилей, подлежащих налогообложению.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2021 года прожиточный минимум в размере 2 189 гривен, а минимальную зарплату – 6 000 гривен.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом обложения транспортным налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2021 году порог среднерыночной стоимости уменьшится с 2 250 тыс. гривен до 1 200 тыс. гривен с учетом минимальной заработной платы 6 тыс. гривен).

Об этом говорится в законопроекте № 4101, зарегистрированном 15 сентября, передают Українськi Новини.

Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что вследствие увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, размещенных на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат обложению транспортным налогом, и соответственно сокращению поступлений в местные бюджеты.

Кроме того, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6 тыс. гривен в 2021 году еще уменьшится количество автомобилей, подлежащих налогообложению.

Как сообщали Українськi Новини, за первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%. Также во время карантина новые коммерческие автомобили покупали почти в два раза меньше.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости