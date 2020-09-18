подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат
18 сентября 2020, пятница, 20:23 251
Политика 2020-09-18T20:24:08+03:00
Українські Новини
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат

Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат

Ольга Фандорина
Автомобили, Налог, Транспортный налог, Легковые автомобили
Автомобили. Фото: pexels
Автомобили. Фото: pexels

В то время, как украинцы вдвое меньше покупали авто во время карантина, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом обложения транспортным налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года  (в 2021 году порог среднерыночной стоимости уменьшится с 2 250 тыс. гривен до 1 200 тыс. гривен с учетом минимальной заработной платы 6 тыс. гривен).

Об этом говорится в законопроекте № 4101, зарегистрированном 15 сентября, передают Українськi Новини.

Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что вследствие увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, размещенных на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат обложению транспортным налогом, и соответственно сокращению поступлений в местные бюджеты.

Кроме того, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6 тыс. гривен в 2021 году еще уменьшится количество автомобилей, подлежащих налогообложению.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2021 года прожиточный минимум в размере 2 189 гривен, а минимальную зарплату – 6 000 гривен.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом обложения транспортным налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года  (в 2021 году порог среднерыночной стоимости уменьшится с 2 250 тыс. гривен до 1 200 тыс. гривен с учетом минимальной заработной платы 6 тыс. гривен).

Об этом говорится в законопроекте № 4101, зарегистрированном 15 сентября, передают Українськi Новини.

Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что вследствие увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, размещенных на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат обложению транспортным налогом, и соответственно сокращению поступлений в местные бюджеты.

Кроме того, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6 тыс. гривен в 2021 году еще уменьшится количество автомобилей, подлежащих налогообложению.

Как сообщали Українськi Новини, за первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%. Также во время карантина новые коммерческие автомобили покупали почти в два раза меньше

Больше новостей о: Автомобили Налог Транспортный налог Легковые автомобили

В Раде предлагают наказывать за "скручивание" проб...
Новый налог на земельные паи, гороскоп на службе р...
Платные дороги: власть рискует остаться у "разбито...
В августе 2020 года в Украине произвели в 5 раз ме...
Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Новости
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны 20:14
ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Фото: Патрульная полиция Киевской области.
В масштабном ДТП под Киевом столкнулись две фуры и микроавтобус. Погиб человек 19:47
"Энергоатом" пытаются втянуть в информационные войны и публикуют фейки, – Котин 19:46
К адвокатам начали открыто относиться как к помехе для вынесения обвинительных приговоров, - Председатель НААУ Изовитова 19:23
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok