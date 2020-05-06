Во время карантина новые коммерческие автомобили покупали почти в 2 раза меньше

Во время карантина в Украине впала продажа новых легковых автомобилей, сократилась также продажа новых коммерческих авто почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

Во время карантина, в апреле 2020, упала продажа новых коммерческих автомобилей на 40% до 519 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле больше всего покупали автомобили марки Renault, но общая продажа по Украине также снизилась на 37% до 139 единиц.

На втором – Fiat. В апреле зарегистрировали 58 авто, а это на 55% меньше в сочетании с 2019 годом.

В тройку лидеров вошел Citroen. В апреле продали 54 машины, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда регистрация авто этой марки выросла более чем в 2 раза.

Также лидирует Ford, продажа авто этой марки в апреле сократилась на 18%, купили всего 44 единицы.

В пятерку лидеров вошли авто марки Peugeot. Реализация автомобилей упала на 22%, всего купили 36 единиц.

Также в сообщении говорится, что на протяжении 2020 года всего в Украине купили около 2,6 тыс. новых коммерческих автомобилей, а это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в марте продажа новых коммерческих авто сократилась на 41%, на рыке лидировали – Renault и Fiat.

Также в начале апреля регистрация новых автомобилей упала на 64%.