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  • В Эквадоре зафиксирован первый случай заражения двумя штаммами COVID-19
31 августа 2020, понедельник, 15:00 441
Мир 2020-08-31T15:00:01+03:00
Українські Новини
В Эквадоре зафиксирован первый случай заражения двумя штаммами COVID-19

В Эквадоре зафиксирован первый случай заражения двумя штаммами COVID-19

Константин Долгий
Эквадор, Эпидемия коронавируса, Covid-19, Пандемия коронавируса
У жителя Эквадора подтвердили повторное заражение коронавирусом. Фото: depositphotos.com
У жителя Эквадора подтвердили повторное заражение коронавирусом. Фото: depositphotos.com

Институт микробиологии Университета Сан-Франциско-де-Кито заявил о первом доказанном в Эквадоре случае повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении El Universo, передают Українські новини.

По словам специалистов университета, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован у заболевшего в мае 2020 года. Тогда он перенес заболевание в легкой форме и уже в июле ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Повторный случай заражения COVID-19 произошел в августе. Отмечается, что на этот раз заболевший демонстрировал более умеренные симптомы.

"Геномы вируса, присутствующего у эквадорца с COVID-19, были секвестрованы в мае и еще раз в августе, что показало, что это два разных штамма. Они принадлежат к разным генетическим группам и имеют мутации на разных участках", - говорится в сообщении университета в Twitter.

Как подчеркивают в университете, организм вырабатывал повышенное количество иммуноглобулина, отвечая на коронавирус. Подобная реакция больного свидетельствует о том, что не у всех людей, которые переболели коронавирусом, вырабатывается иммунитет к COVID-19.

Случай повторного заражения коронавирусной инфекцией в Эквадоре далеко не первый в мире. Как ранее писали Українські Новини, в странах Европы начали фиксировать реинфицирование у людей, болевших COVID-19.

Тем временем, в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины обращают внимание на рост заболеваемости туберкулезом, который был обнаружен за минувший месяц.

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