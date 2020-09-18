Информацию о запросе на экстрадицию "вагнеровцев" засекретили в Офисе Генпрокурора

Офис генпрокурора засекретил информацию о том, будет ли он обращаться в Россию с запросом об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер", которые были задержаны в Беларуси и в последствии переданы России.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос Українських Новин.

Офис генпрокурора ответил, что поскольку расследуется уголовное производство, то информация не может быть предоставлена, так как это сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению.

Также, на этом же основании Офис отказался предоставить информацию о том, получил ли уже официальный ответ от Беларуси о причинах невыдачи членов ЧВК Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам частной военной компании "Вагнера".

Ранее сообщалось о том, что для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости