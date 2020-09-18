подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 18:20 331
Судебная власть 2020-09-18T18:20:44+03:00
Українські Новини
Информацию о запросе на экстрадицию "вагнеровцев" засекретили в Офисе Генпрокурора

Информацию о запросе на экстрадицию "вагнеровцев" засекретили в Офисе Генпрокурора

Ольга Фандорина
ЧВК Вагнера, засекреченное решение, Офис Генпрокурора, Боевики Вагнера
Задержание боевиков
Задержание боевиков "Вагнера". Фото: hvylya.net

Офис генпрокурора засекретил информацию о том, будет ли он обращаться в Россию с запросом об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер", которые были задержаны в Беларуси и в последствии переданы России.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос Українських Новин.

Офис генпрокурора ответил, что поскольку расследуется уголовное производство, то информация не может быть предоставлена, так как это сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению.

Также, на этом же основании Офис отказался предоставить информацию о том, получил ли уже официальный ответ от Беларуси о причинах невыдачи членов ЧВК Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам частной военной компании "Вагнера".

Ранее сообщалось о том, что для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Больше новостей о: ЧВК Вагнера засекреченное решение Офис Генпрокурора Боевики Вагнера

Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Новости
Информацию о запросе на экстрадицию "вагнеровцев" засекретили в Офисе Генпрокурора 18:20
Вспышку коронавируса выявили в монастыре УПЦ МП в Одессе, на самоизоляции более 80 человек 18:17
"Энергоатом" к концу года утвердит проект строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС 18:05
Партия "Голос" в Днипре выступила против любых махинаций в избирательных комиссиях 18:01
"Энергоатом" призывает правительство к скорейшему списанию долгов старого рынка электоэнергии 17:47
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
больше новостей
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok