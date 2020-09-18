Офіс Генпрокурора засекретив інформацію про запит на екстрадицію "вагнерівцев"

Офіс генпрокурора засекретив інформацію про те, чи звертатиметьсяся він до Росії із запитом про екстрадицію членів ПВК "Вагнера", які були затримані в Білорусі і надалі передані Росії.

Про це сказано у відповіді Офісу на запит Українських Новин.

Офіс генпрокурора відповів, що оскільки розслідується кримінальне провадження, то інформація не може бути надана, оскільки це відомості досудового розслідування, які не підлягають розголошенню.

Також, на цій же підставі Офіс відмовився надати інформацію про те, чи отримав уже офіційну відповідь від Білорусі про причини невидачі членів ПВК Україні.

Як повідомляли Українськi Новини, Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

Україна очікувала від Білорусі більш зваженого і юридично коректного рішення щодо затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

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