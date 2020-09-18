Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничили. Маршруты общественного транспорта изменены

Движение будет ограничено 18 и 19 сентября в связи с укладкой нового асфальта.

"С 12:00 18 сентября до окончания работ 19 сентября ограничено движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. Это связано с устройством асфальтобетонного покрытия на путепроводе на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности", – сообщают в КГГА.

В связи с этим будет изменено и движение общественного транспорта:

автобус №49 - в направлении железнодорожной станции "Левый берег" от ст. м. "Левобережная" до Днепровской набережной по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская - железнодорожная станция "Левый берег"; в направлении ст. м. "Левобережная" - железнодорожная станция "Левый берег" - ул. Березняковская - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту;

автобус №95 - в направлении ул. Никольско-Слободской от железнодорожной станции "Левый берег" до ул. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - направо на ул. Ивана Миколайчука - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту;

автобус №108 - в направлении ул. Митрополита А. Шептицкого от ст. м. "Харьковская" до ул. Юрия Шумского по действующему маршруту, далее - ул. Амвросия Бучмы - направо на ул. Ивана Миколайчука - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту.

маршрутные такси №№177, 178 - в направлении ст. м. "Левобережная" от ст. м. "Бориспольская" до Днепровской набережной по своим маршрутам, далее - просп. Павла Тычины - ул. Амвросия Бучмы - направо на ул. Ивана Миколайчука - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по своим маршрутам;

маршрутное такси №249 - в направлении станции "Левый берег" от ст. м. "Левобережная" до Днепровской набережной по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская - железнодорожная станция "Левый берег"; в направлении ст. м. "Левобережная" - железнодорожная станция "Левый берег" - ул. Березняковская – ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту.

Как сообщали Українські новини, с 9 сентября по 5 октября частично ограничено движение на улице Бальзака в Киеве.

Также до 1 октября частично ограничили движение на улице Братиславской в столице.

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