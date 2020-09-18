подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 16:44 250
Общество 2020-09-18T16:50:11+03:00
Українські Новини
Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничили. Маршруты общественного транспорта изменены

Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничили. Маршруты общественного транспорта изменены

Александр Савич
Киев, Укладка дорог, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Движение на Днепровской набережной ограничили на 2 дня. Фото: КГГА
Движение на Днепровской набережной ограничили на 2 дня. Фото: КГГА

Вслед за частичным ограничением движения на улице Дегтяревской в Киеве, стало известно, что в столице ограничат движение на Днепровской набережной в сторону Русановской набережной. Об этом сообщает КГГА.

Движение будет ограничено 18 и 19 сентября в связи с укладкой нового асфальта.

"С 12:00 18 сентября до окончания работ 19 сентября ограничено движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. Это связано с устройством асфальтобетонного покрытия на путепроводе на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности", – сообщают в КГГА.

В связи с этим будет изменено и движение общественного транспорта:

  • автобус №49 - в направлении железнодорожной станции "Левый берег" от ст. м. "Левобережная" до Днепровской набережной по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская - железнодорожная станция "Левый берег"; в направлении ст. м. "Левобережная" - железнодорожная станция "Левый берег" - ул. Березняковская - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту;
  • автобус №95 - в направлении ул. Никольско-Слободской от железнодорожной станции "Левый берег" до ул. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - направо на ул. Ивана Миколайчука - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту;
  • автобус №108 - в направлении ул. Митрополита А. Шептицкого от ст. м. "Харьковская" до ул. Юрия Шумского по действующему маршруту, далее - ул. Амвросия Бучмы - направо на ул. Ивана Миколайчука - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту.
  • маршрутные такси №№177, 178 - в направлении ст. м. "Левобережная" от ст. м. "Бориспольская" до Днепровской набережной по своим маршрутам, далее - просп. Павла Тычины - ул. Амвросия Бучмы - направо на ул. Ивана Миколайчука - ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по своим маршрутам;
  • маршрутное такси №249 - в направлении станции "Левый берег" от ст. м. "Левобережная" до Днепровской набережной по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская - железнодорожная станция "Левый берег"; в направлении ст. м. "Левобережная" - железнодорожная станция "Левый берег" - ул. Березняковская – ул. Соборности - Русановская набережная - дальше по собственному маршруту.

Как сообщали Українські новини, с 9 сентября по 5 октября частично ограничено движение на улице Бальзака в Киеве.

Также до 1 октября частично ограничили движение на улице Братиславской в столице.

Больше новостей о: Киев Укладка дорог ремонт дорог в Киеве Ограничение движения в Киеве

На улице Дегтяревской в Киеве частично ограничат д...
В Киеве укладывают асфальт прямо на лужи посреди с...
Завтра на улице Якуба Коласа в Киеве частично огра...
На улице Бальзака в Киеве частично ограничили движ...
Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Новости
Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничили. Маршруты общественного транспорта изменены 16:44
Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора 16:37
Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит стоимость продуктов питания в магазинах, – нардеп 16:11
Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана 16:08
Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих, – ОПЗЖ 15:55
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
больше новостей
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok