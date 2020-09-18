Рух на Дніпровській набережній в Києві обмежили. Маршрути громадського транспорту змінені

Рух буде обмежено 18 і 19 вересня у зв'язку з укладанням нового асфальту.

"З 12:00 18 вересня до закінчення робіт 19-ого вересня обмежено рух транспорту по Дніпровській набережній в напрямку Русанівської набережної. Це пов'язано з влаштуванням асфальтобетонного покриття на шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та просп. Соборності ", - повідомляють в КГГА.

У зв'язку з цим буде змінено і рух громадського транспорту:

автобус №49 - у напрямку залізничної станції "Лівий берег" від ст. м. "Лівобережна" до Дніпровської набережної за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська - залізнична станція "Лівий берег"; в напрямку ст. м. "Лівобережна" - залізнична станція "Лівий берег" - вул. Березняківська - вул. Соборності - Русанівська набережна - далі за власним маршрутом;

автобус №95 - в напрямку вул. Микільсько-Слобідської від залізничної станції "Лівий берег" до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - направо на вул. Івана Миколайчука - вул. Соборності - Русанівська набережна - далі за власним маршрутом;

автобус №108 - в напрямку вул. Митрополита А. Шептицького від ст. м. "Харківська" до вул. Юрія Шумського за чинним маршрутом, далі - вул. Амвросія Бучми - направо на вул. Івана Миколайчука - вул. Соборності - Русанівська набережна - далі за власним маршрутом.

маршрутне таксі №№177, 178 - в напрямку ст. м. "Лівобережна" від ст. м. "Бориспільська" до Дніпровської набережної за своїми маршрутами, далі - просп. Павла Тичини - вул. Амвросія Бучми - направо на вул. Івана Миколайчука - вул. Соборності - Русанівська набережна - далі за своїми маршрутами;

маршрутне таксі №249 - в напрямку станції "Лівий берег" від ст. м. "Лівобережна" до Дніпровської набережної за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська - залізнична станція "Лівий берег"; в напрямку ст. м. "Лівобережна" - залізнична станція "Лівий берег" - вул. Березняківська - вул. Соборності - Русанівська набережна - далі за власним маршрутом.

Як повідомляли Українські Новини, з 9 вересня по 5 жовтня частково обмежено рух на вулиці Бальзака в Києві.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини