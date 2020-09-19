Сегодня начнутся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23

Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30

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Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15