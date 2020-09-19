Сегодня начнутся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Сегодня, 19 сентября, начинаются матчи 2-го тура Английской Премьер-Лиги, которая стартовала неделю назад. Об этом сообщает АПЛ. Центральным матчем 2-го тура станет встреча Челси и Ливерпуля, которая состоится в воскресенье, 20 сентября. Календарь 2-го тура АПЛ выглядит так: 19 сентября (суббота) "Эвертон" – "Вест Бромвич" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Лидс" – "Фулхэм" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Арсенал" – "Вест Хэм" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" 20 сентября (воскресенье) "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 14:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Ньюкасл" – "Брайтон" 16:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Челси" – "Ливерпуль" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Лестер" – "Бернли" 21:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" 21 сентября (понедельник) "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" 20:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" 22:15, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским "Гентом". Также киевское "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ" 2-0.