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19 сентября 2020, суббота, 10:45 13
Спорт 2020-09-19T10:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня начнутся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Сегодня начнутся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Александр Савич
Англия, Футбол, Английская премьер-лига, Футбольные матчи
Сегодня в Англии начнется 2-й тур английского футбольного чемпионата. Фото: pixabay
Сегодня в Англии начнется 2-й тур английского футбольного чемпионата. Фото: pixabay

Сегодня, 19 сентября, начинаются матчи 2-го тура Английской Премьер-Лиги, которая стартовала неделю назад. Об этом сообщает АПЛ.

Центральным матчем 2-го тура станет встреча Челси и Ливерпуля, которая состоится в воскресенье, 20 сентября.

Календарь 2-го тура АПЛ выглядит так:

  • 19 сентября (суббота)
  • "Эвертон" – "Вест Бромвич" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Лидс" – "Фулхэм" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Арсенал" – "Вест Хэм" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • 20 сентября (воскресенье)
  • "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 14:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Ньюкасл" – "Брайтон" 16:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Челси" – "Ливерпуль" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Лестер" – "Бернли" 21:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • 21 сентября (понедельник)
  • "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" 20:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" 22:15, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским "Гентом".

Также киевское "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ" 2-0.

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