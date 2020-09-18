Плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, "Динамо" - "Гент": что, где, когда

Как и в предыдущих матчах европейских кубковых турниров, решающие игры за выход в групповые турниры Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА пройдут без присутствия зрителей на трибунах. Из-за этого болельщикам киевского "Динамо" предстоит довольствоваться просмотрами матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между столичным клубом и бельгийским ФК "Гент" лишь перед телеэкранами.

Тем не менее, уже сейчас известно где, в какие даты и в какое время состоятся эти игры.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", первую игру с бельгийским "Гентом" "бело-голубые" проведут на выезде - встреча в Генте состоится в среду, 23 сентября. Начало - в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по Киеву).

Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 29 сентября, и также начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что между этими играми динамовцам предстоит сыграть на условном "выезде" с "Минаем". Игра состоится в столице Украины 26 сентября, начало - в 14:00.

То есть, едва ли не самые решающие в нынешнем сезоне для киевского клуба международные игры, нашей команде предстоит провести в графике "3 поединка за 6 дней".

Следует отметить, что бельгийскую команду "динамовцы" 10 лет назад проходили в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, обыграв "буйволов" и дома, и в гостях.

На стадии плей-офф киевляне еще дважды встречались с клубами из Бельгии и в обоих случаях уступили соперникам: в сезоне-1992/1993 - "Андерлехту", а год назад - "Брюгге". В целом же "Динамо" провело с бельгийцами 10 матчей - 3 победы, 1 ничья, 6 поражений, мячи 18-20.

В свою очередь, "Гент" в 6-ти играх с украинскими командами отпраздновал лишь одну викторию, четыре раза уходя с поля побежденным (мячи 7-18).

Кроме определения дат, места и времени предстоящих поединков, Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил и жесткие условия по карантинным мероприятиям. Так, за 1-2 дня до каждого из матчей обе команды должны будут пройти обязательную процедуру тестирования на CoViD-19.

Так же стало известно, на какой именно телевизионной "кнопке" болельщики смогут посмотреть противостояние между "Динамо" и "Гентом". Как и в прежние годы, транслятором стадии плей-офф и последующих матчей в групповом турнире Лиги чемпионов будут телеканалы группы "Футбол". Уже известно, что выездной матч киевлян из Бельгии будет показан на телеканале "Футбол 2". А вот какой из каналов покажет через неделю ответный матч, проведение которого запланировано на НСК "Олимпийский", пока не определено.

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