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12 сентября 2020, суббота, 11:41 139
Спорт 2020-09-12T11:41:18+03:00
Українські Новини
Сегодня начнутся матчи нового сезона Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Сегодня начнутся матчи нового сезона Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Александр Савич
Футбол, АПЛ, Анонс, Английская премьер-лига
Расписание матчей 1-го тура Английской Премьер-лиги 2020-2021 (время начала матчей указано по Лондону). Фото: premierleague.com
Расписание матчей 1-го тура Английской Премьер-лиги 2020-2021 (время начала матчей указано по Лондону). Фото: premierleague.com

Вслед за началом 2-го тура Украинской Премьер-лиги, сегодня, 12 сентября, стартует и новый сезон Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает АПЛ.

Новый футбольный сезон в Англии откроется сегодня, 12 сентября, встречей между столичными "Арсеналом" и "Фулхэмом".

Календарь 1-го тура АПЛ выглядит так:

12 сентября (суббота)

  • "Фулхэм" – "Арсенал" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Ливерпуль" – "Лидс" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Вест Хэм" – "Ньюкасл" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

13 сентября (воскресенье)

  • "Вест Бромвич" – "Лестер" 16:00
  • "Тоттенхэм" – "Эвертон" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

14 сентября (понедельник)

  • "Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 20:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Брайтон" – "Челси" 22:15, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

Матчи "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" и "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" перенесены. О дате этих матчей АПЛ сообщит позже.

Как сообщали Українські новини, 9 сентября исполнилось 45 лет легендарному голу нападающего киевского "Динамо" Олега Блохина в ворота мюнхенской "Баварии" в Суперкубке УЕФА.

Также главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки перед игрой и выпустил на поле не того игрока, которого планировал.

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