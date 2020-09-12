Сегодня начнутся матчи нового сезона Английской Премьер-лиги. Где смотреть

Расписание матчей 1-го тура Английской Премьер-лиги 2020-2021 (время начала матчей указано по Лондону). Фото: premierleague.com

Расписание матчей 1-го тура Английской Премьер-лиги 2020-2021 (время начала матчей указано по Лондону). Фото: premierleague.com

Новый футбольный сезон в Англии откроется сегодня, 12 сентября, встречей между столичными "Арсеналом" и "Фулхэмом".

Календарь 1-го тура АПЛ выглядит так:

12 сентября (суббота)

"Фулхэм" – "Арсенал" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Ливерпуль" – "Лидс" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

13 сентября (воскресенье)

"Вест Бромвич" – "Лестер" 16:00

"Тоттенхэм" – "Эвертон" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

14 сентября (понедельник)

"Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 20:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Брайтон" – "Челси" 22:15, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

Матчи "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" и "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" перенесены. О дате этих матчей АПЛ сообщит позже.

Как сообщали Українські новини, 9 сентября исполнилось 45 лет легендарному голу нападающего киевского "Динамо" Олега Блохина в ворота мюнхенской "Баварии" в Суперкубке УЕФА.

Также главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки перед игрой и выпустил на поле не того игрока, которого планировал.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости