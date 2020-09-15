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15 сентября 2020, вторник, 22:15 44
Спорт 2020-09-15T22:15:02+03:00
Українські Новини
"Динамо" обыграло "АЗ" 2-0 и прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" обыграло "АЗ" 2-0 и прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Александр Савич
Футбол, Лига Чемпионов, Динамо Киев, еврокубки, Лига Чемпионов УЕФА
"Динамо" прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Фото: sport.bigmir.net

Сегодня, 15 сентября, киевское "Динамо" встретилось с алкмарским "АЗ" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне победили со счетом 2-0 и прошли в плей-офф квалификации ЛЧ. Об этом сообщает УЕФА.

Несмотря на то, что букмекеры перед матчем фаворитом встречи считали нидерландский клуб, киевляне переиграли соперника в тактическом плане и одержали уверенную победу, забив 2 мяча в ворота противника, и не пропустив ни одного в свои.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а вот во втором "Динамо" дважды забило, выборов себе право сыграть в плей-офф квалификации ЛЧ.

Сначала Жерсон Родригес открыл счет на 49 минуте матча, а потом Николай Шапаренко удвоил преимущество киевлян на 86 минуте.

В этом сезоне 3-ий раунд квалификации ЛЧ проходит не в двухматчевом формате, как всегда, а в одноматчевом. Поэтому победа киевлян сегодня сразу выводит их в плей-офф квалификации без необходимости играть ответный матч.

В плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары 3-го раунда квалификации "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Вена, Австрия), чье противостояние проходит в эти минуты.

Как сообщали Українські новини, во 2-ом туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" не смогло одолеть черниговскую "Десну".

Также на прошлых выходных стартовала Английская Премьер-лига.

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