Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись

У суботу, 19 вересня, починаються матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, яка стартувала тиждень тому . Про це повідомляє АПЛ.

Центральним матчем 2-го туру стане зустріч Челсі і Ліверпуля, яка відбудеться в неділю, 20 вересня.

Календар 2-го туру АПЛ виглядає так:

19 вересня (субота)

"Евертон" - "Вест Бромвіч" 14:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Лідс" - "Фулхем" 17:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пелас" 19:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Арсенал" - "Вест Хем" 22.00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

20 вересня (неділя)

"Саутгемптон" - "Тоттенхем" 14:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Ньюкасл" - "Брайтон" 16:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Челсі" - "Ліверпуль" 18:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Лестер" - "Бернлі" 21:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

21 вересня (четвер)

"Астон Вілла" - "Шеффілд Юнайтед" 20:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

"Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" 22:15 пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

Як повідомляли Українські новини, київське "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським "Гентом" .

Також київське "Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" 2-0 .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини