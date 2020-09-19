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19 вересня 2020, субота, 10:45 6
Спорт 2020-09-19T11:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись

Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись

Александр Савич
Футбол, АПЛ, Ліга чемпіонів УЄФА
АПЛ Фото: pixabay
АПЛ Фото: pixabay

У суботу, 19 вересня, починаються матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, яка стартувала тиждень тому . Про це повідомляє АПЛ.

Центральним матчем 2-го туру стане зустріч Челсі і Ліверпуля, яка відбудеться в неділю, 20 вересня.

Календар 2-го туру АПЛ виглядає так:

  • 19 вересня (субота)
  • "Евертон" - "Вест Бромвіч" 14:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Лідс" - "Фулхем" 17:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пелас" 19:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Арсенал" - "Вест Хем" 22.00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • 20 вересня (неділя)
  • "Саутгемптон" - "Тоттенхем" 14:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Ньюкасл" - "Брайтон" 16:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Челсі" - "Ліверпуль" 18:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Лестер" - "Бернлі" 21:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • 21 вересня (четвер)
  • "Астон Вілла" - "Шеффілд Юнайтед" 20:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"
  • "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" 22:15 пряма трансляція на каналі "Setanta Sports"

Як повідомляли Українські новини, київське "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським "Гентом" .

Також київське "Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" 2-0 .

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