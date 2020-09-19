Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись

У суботу, 19 вересня, починаються матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, яка стартувала тиждень тому . Про це повідомляє АПЛ. Центральним матчем 2-го туру стане зустріч Челсі і Ліверпуля, яка відбудеться в неділю, 20 вересня. Календар 2-го туру АПЛ виглядає так: 19 вересня (субота) "Евертон" - "Вест Бромвіч" 14:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Лідс" - "Фулхем" 17:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пелас" 19:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Арсенал" - "Вест Хем" 22.00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" 20 вересня (неділя) "Саутгемптон" - "Тоттенхем" 14:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Ньюкасл" - "Брайтон" 16:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Челсі" - "Ліверпуль" 18:30, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Лестер" - "Бернлі" 21:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" 21 вересня (четвер) "Астон Вілла" - "Шеффілд Юнайтед" 20:00, пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" 22:15 пряма трансляція на каналі "Setanta Sports" Як повідомляли Українські новини, київське "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським "Гентом" . Також київське "Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" 2-0 .