В Украине отравились грибами 48 человек с начала года. Симптомы отравления и как оказать первую помощь

В то время, как начался сезон лисичек, с начала года и по состоянию на 15 августа в Украине 48 человек отравились грибами. Один человек умер. Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook. Как не отравиться грибами Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети. Не покупайте грибы на стихийных рынках. Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими. Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми. Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов. Не пробуйте сырые грибы. Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить. Готовьте грибы в течение первых суток после сбора. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин. Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток. Симптомы отравления грибами. Инфографика: ЦОЗ Первая помощь при отравлении грибами. Инфографика: ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами. Тем временем в лесах Хмельницкой области появились трюфели.