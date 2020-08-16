подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Украине отравились грибами 48 человек с начала года. Симптомы отравления и как оказать первую помощь
16 августа 2020, воскресенье, 12:13 94 Инфографика
Общество 2020-08-16T12:14:22+03:00
Українські Новини
В Украине отравились грибами 48 человек с начала года. Симптомы отравления и как оказать первую помощь

В Украине отравились грибами 48 человек с начала года. Симптомы отравления и как оказать первую помощь

Валерия Драгомирова
Грибы, Отравление грибами, Центр общественного здоровья
Грибы. Фото: pixabay
Грибы. Фото: pixabay

В то время, как начался сезон лисичек, с начала года и по состоянию на 15 августа в Украине 48 человек отравились грибами. Один человек умер. Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook. 

Как не отравиться грибами

  • Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов.
  • Не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

 

Симптомы отравления грибами. Инфографика: ЦОЗСимптомы отравления грибами. Инфографика: ЦОЗ

Первая помощь при отравлении грибами. Инфографика: ЦОЗПервая помощь при отравлении грибами. Инфографика: ЦОЗ

Как сообщали Українські Новини, под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами. 

Тем временем в лесах Хмельницкой области появились трюфели

Больше новостей о: Грибы Отравление грибами Центр общественного здоровья

Уже не антирекорд. В Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса
В Киеве за сутки подтвердили 146 случаев COVID-19. Больницы готовят ко второй волне
Новости
В Украине отравились грибами 48 человек с начала года. Симптомы отравления и как оказать первую помощь 12:13 Инфографика
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
В Минске бюджетников сгоняют на митинг в поддержку Лукашенко, — TUT.by 11:41
Почти 300 тысяч. ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по коронавирусу в мире 11:09
В Киеве за сутки подтвердили 146 случаев COVID-19. Больницы готовят ко второй волне 10:50
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
больше новостей
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
больше новостей
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза 09:26 Документ
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok