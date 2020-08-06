В лесах Хмельницкой области появились трюфели

Трюфели все чаще стали находить в лесных массивах пригорода Каменца-Подольска Хмельницкой области. В то время, как грибники Киевской области хвастаются найденными белыми грибами, деликатесные находки активно обсуждают в соцсетях.

Ранее таких грибов здесь не находили, или же не придавали этому такой огласки. Более известны места таких находок в Одесской, Винницкой, Черкасской области. Теперь в этот список может скоро войти и Хмельницкая область.

Пользователи Facebook выставляют фото, на которых красуются найденные трюфели. Так, например, Оксана Паращук нашла деликатесный гриб, занесенный в Красную книгу, стоимостью 150-250 евро за килограмм в среднем.

Счастливица призналась, что нашла деликатес в лесе возле села Колубаевка, Каменец-Подольского района. Наверняка, теперь каждый желает испробовать свою удачу именно там.

Трюфель. Фото: facebook/Оксана Паращук

Он любит лиственные леса и известняковую почву. Правда, есть трюфели подороже. Например, итальянский белый – цена 7000-10 000 евро за кг. В Украине такие грибы не находят в лесах, но могут выращивать при создании для них соответствующих условий.

В Хмельницкой области продают трюфели. Фото: Яна Шашкіна/Facebook/Ринок_Кам`янець-Подільський

Также продают белые грибы, по 500 грн за 100 грамм, утверждая, что нашли в местных лесах.

Жительница Хмельницкой области нашла трюфель. Фото: Яна Шашкіна/Facebook/Ринок_Кам`янець-Подільський

Специалисты говорят, подсказывая желающим отыскать это чудо кулинарии, что часто над местом, где спрятался гриб (на глубине 3-15 см), водится мошка. А на самом грунте сверху находятся только старые грибы. А также предупреждают, что нужно опасаться употреблять неизвестный вам гриб, не посоветовавшись со знающим наверняка человеком, так как есть ложные трюфели, а еще хуже – очень похожие ядовитые виды. Пользователи также шутят, что перед употреблением нужно сначала угостить соседа.

Напомним, в Украине в разгаре сезон лисичек, которые на рынках продают по 200 гривен за килограмм.

Ранее МОЗ рассказал, как правильно употреблять грибы, чтобы не отравиться.