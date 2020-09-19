Солнечные ясные дни с морозными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных

Атмосферный фронт, который принес в Украину резкое похолодание, уходит на северо-восток. Ему на смену прихолит солнечная теплая погода. Но ночью по-прежнему ожидаются заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Облачность понемногу оттягивается из Украины и на смену приходит ясное небо", - сообщила она.

По словам синоптика, в выходные придет солнечное потепление. В течение дня в субботу-воскресенье ожидается + 17 + 22 градуса, на юге до +24 градусов.

В то же время, чистое небо ночью усилит вероятность заморозков в большинстве областей, кроме южной части Украины.

В то же время, в субботу на Востоке Украины еще задержится сильный ветер.

В Киеве 19-20 сентября дождей не будет. Ночь ожидается холодной, + 5 + 8 градусов, в окрестностях ожидаются заморозки 0-3 градуса, в дневные часы около +20 градусов. В дальнейшем, на неделе, еще потеплеет, осадки маловероятны.

"Так что сегодня мерзнем, завтра подставляем щеки солнышку и начинаем затягивать старую песню о засухе, заморозках, не таком лете, не такой ​​осени, помидоры пропали, разве это погода", - написала синоптик.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

В целом сентябрь прогнозировали аномально жарким.

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