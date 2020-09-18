подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Арктический холод с заморозками до -3 и шквалами ветра: прогноз до конца недели и выходные
18 сентября 2020, пятница, 05:50 908 Инфографика
Жизнь 2020-09-18T05:50:01+03:00
Українські Новини
Арктический холод с заморозками до -3 и шквалами ветра: прогноз до конца недели и выходные

Арктический холод с заморозками до -3 и шквалами ветра: прогноз до конца недели и выходные

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
В Украину идут заморозки. Фото: tengrinews.kz
В Украину идут заморозки. Фото: tengrinews.kz

После длительного периода антициклональной погоды в Украине с жарой и отсутствием осадков, в конце недели в страну придер резкое похолодание, местами пройдут дожди. 

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу - в большинстве областей Украины возможны заморозки 0-3 градуса.

"Южная часть их избежит, потому холодный воздух еще не успеет туда настолько добраться, - сообщила она.

В пятницу, по словам Диденко, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

Фронт, который сегодня организует дожди, связан с циклоном Timona, но уже в пятницу он уйдет из Украины - снова будет сухо. Только в Сумской и Харьковской вероятные локальные незначительные дожди.

"Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха - в пятницу столбики термометров упадут до +12 +17 градусов. В южной части предполагается + 15 + 20 градусов", - написала синоптик.

В Киеве будет без осадков, максимум районные влажные остатки фронта, однако с сильным северо-западным ветром и резким похолоданием.

"Против жары 18 сентября в Киеве ожидается около +14 градусов. На фото со спутника в районе Балтии видны белые крапинки - это типичная сотовая картинка холодного воздуха", - сообщила синоптик.

В ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.  

Также Диденко предупредила, что метеочувствительным людям стоит позаботися о своем здоровье. "Кто реагирует чувственно на изменение погоды - залегает на один день в уютное "дно", - рекомендует она. 

В течение субботы-воскресенья жара не восстановится, но все же немного потеплеет.

Погода а Киеве на 2 недели от Метеопрога.Погода а Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября. 

Больше новостей о: Погода Прогноз Похолодание Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко

В Украину идет атмосферный фронт с дождями и порыв...
Из Европы идет дождевой фронт с холодом до +3: син...
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синопт...
В Украину ворвется похолодание и первые заморозки....
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко
За день в Киеве увеличилось количество классов, переведенных на "дистанционку"
Новости
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Впервые за последние дни. НБУ повысил официальный курс гривны перед выходными 05:05
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали 00:35 Видео
Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам 23:59
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
У пострадавших в ресторане "Канапа" – шок и ожоги. Названы предварительные причины взрыва
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok