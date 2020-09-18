Арктический холод с заморозками до -3 и шквалами ветра: прогноз до конца недели и выходные

После длительного периода антициклональной погоды в Украине с жарой и отсутствием осадков, в конце недели в страну придер резкое похолодание, местами пройдут дожди.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу - в большинстве областей Украины возможны заморозки 0-3 градуса.

"Южная часть их избежит, потому холодный воздух еще не успеет туда настолько добраться, - сообщила она.

В пятницу, по словам Диденко, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

Фронт, который сегодня организует дожди, связан с циклоном Timona, но уже в пятницу он уйдет из Украины - снова будет сухо. Только в Сумской и Харьковской вероятные локальные незначительные дожди.

"Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха - в пятницу столбики термометров упадут до +12 +17 градусов. В южной части предполагается + 15 + 20 градусов", - написала синоптик.

В Киеве будет без осадков, максимум районные влажные остатки фронта, однако с сильным северо-западным ветром и резким похолоданием.

"Против жары 18 сентября в Киеве ожидается около +14 градусов. На фото со спутника в районе Балтии видны белые крапинки - это типичная сотовая картинка холодного воздуха", - сообщила синоптик.

В ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.

Также Диденко предупредила, что метеочувствительным людям стоит позаботися о своем здоровье. "Кто реагирует чувственно на изменение погоды - залегает на один день в уютное "дно", - рекомендует она.

В течение субботы-воскресенья жара не восстановится, но все же немного потеплеет.

Погода а Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

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