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19 сентября 2020, суббота, 00:00 2342 Инфографика
Общество 2020-09-19T01:00:01+03:00
Українські Новини
Ночью ударят заморозки, днем - шквалы ветра: когда в Украину вернется тепло

Ночью ударят заморозки, днем - шквалы ветра: когда в Украину вернется тепло

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Заморозки, погода в Киеве, погода в Украине, Похолодание в Украине
Погода в Украине. Фото: pixabay
Погода в Украине. Фото: pixabay

После резкого похолодания в пятницу, 18 сентября, в субботу синоптики также прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в Украине, местами в воздухе могут ощущаться заморозки, похолодание будет сопровождаться порывами ветра.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

"По данным Укргидрометцентра, в течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха", - сказано в нем. 

В частности, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях), днем ​​до 9-15° тепла.

В южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

По прогнозам синоптиков, похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Отмечается, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

А 23-25 ​​сентября следует ожидать постепенного повышения температуры.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали жаркий сентябрь и первые заморозки в Украине только в конце октября. 

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