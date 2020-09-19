Вночі вдарять заморозки, вдень - шквали вітру: коли в Україну повернеться тепло

після , місцями в повітрі можуть відчуватися заморозки, похолодання буде супроводжуватися поривами вітру. В суботу, 19 вересня, синоптики також прогнозують подальше зниження температури повітря в Україні різкого похолодання в п'ятницю, 18 вересня , місцями в повітрі можуть відчуватися заморозки, похолодання буде супроводжуватися поривами вітру.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

"За даними Укргідрометцентру, протягом 18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря ", - сказано в ньому.

Зокрема, в західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8 ° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 ° (18 вересня заморозки тільки на Волині, Львівської, Рівненської та Тернопільської областях), вдень до 9-15 ° тепла.

У південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19 °. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

За прогнозами синоптиків, похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15-20 м/с.

Зазначається, що 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода.

А 23-25 ​​вересня слід очікувати поступового підвищення температури.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували спекотний вересень і перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня.

Крім того, через аномальну спеку Україна перетвориться на пустелю: народний синоптик прогнозує небувалі неврожаї.

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