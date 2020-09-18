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18 сентября 2020, пятница, 13:18 56
Транспорт 2020-09-18T13:18:20+03:00
Українські Новини
За 8 месяцев пассажиропоток через украинские аэропорты сократился на 63,3% до 6 млн пассажиров

За 8 месяцев пассажиропоток через украинские аэропорты сократился на 63,3% до 6 млн пассажиров

Александр Савич
Аэропорт, Госавиаслужба, Снижение пассажиропотока, Пассажиропоток, Аэропорты Украины
Пассажиропоток в украинских аэропортах сократился за 8 месяцев. Фото: Depositphotos
Пассажиропоток в украинских аэропортах сократился за 8 месяцев. Фото: Depositphotos

Вслед за информацией о том, что пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" за 8 месяцев сократился на 64,9%, стало известно, что в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток через аэропорты Украины, согласно оперативным данным, сократился на 63,3% до 5,895 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы, передают Українськi Новини.

При этом пассажиропоток в международном сообщении сократился на 64% до 5,22 млн пассажиров.

Также за этот период объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний сократились на 66,3% до 3,11 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на международных рейсах сократились на 67,2% до 2,772 млн пассажиров.

Кроме того, за 8 месяцев 2020 года украинские авиакомпании сократили количество коммерческих рейсов на 59,2% до 28,3 тыс. рейсов, в частности сократив на 61% до 22,7 тыс. количество международных рейсов.

Как сообщали Українські новини, в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят тесты на коронавирус.

Также в мае аэропорт "Киев" просил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%.

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