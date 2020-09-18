підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 13:18 5
Транспорт 2020-09-18T14:00:02+03:00
Українські Новини
За 8 місяців пасажиропотік через українські аеропорти скоротився на 63,3% до 6 млн пасажирів

За 8 місяців пасажиропотік через українські аеропорти скоротився на 63,3% до 6 млн пасажирів

Александр Савич
Аеропорт, Державіаслужба, Зниження пасажиропотоку, Пасажиропотік, аеропорти України
Пасажиропотік в українських аеропортах скоротився за 8 місяців. Фото: Depositphotos
Пасажиропотік в українських аеропортах скоротився за 8 місяців. Фото: Depositphotos

В той час, як пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" за 8 місяців скоротився на 64,9%, стало відомо, що в січні-серпні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року пасажиропотік через аеропорти України, згідно з оперативними даними, скоротився на 63,3% до 5,895 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної авіаційної служби, передають Українські Новини.

При цьому пасажиропотік в міжнародному сполученні скоротився на 64% до 5,22 млн пасажирів.

Також за цей період обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній скоротилися на 66,3% до 3,11 млн пасажирів порівняно з аналогічним періодом минулого року, в тому числі на міжнародних рейсах скоротилися на 67,2% до 2,772 млн пасажирів.

Крім того, за 8 місяців 2020 року українські авіакомпанії скоротили кількість комерційних рейсів на 59,2% до 28,3 тис. Рейсів, зокрема скоротивши на 61% до 22,7 тис. Кількість міжнародних рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" і аеропорту ім. Сікорського "Київ" (колишній "Жуляни") для пасажирів проводять ПЛР-тести на коронавірус за 1 500 - 1 700 гривень.

Крім того, з 2014 року Україна оштрафувала російські авіакомпанії через польоти над Кримом на 14,5 мільярдів гривень.

Більше новин про: Аеропорт Державіаслужба Зниження пасажиропотоку Пасажиропотік аеропорти України

У Сумах злітну смугу для літаків відремонтують за ...
Онлайн-реєстрація та безконтактна посадка: як буде...
Аеропорт "Бориспіль" за 8 місяців скоротив пасажир...
Через що сталася стрілянина в Броварах: поліція ро...
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
МОЗ скасувало обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції
Новини
За міжопалювальний сезон Оператори ГРМ зменшили заборгованість перед Оператором ГТС на 24% 14:58
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
Писарук звинуватив НАБУ в непрофесіоналізмі і переслідуванні своїх цілей 14:52
Затримання хасидів. Скріншот відео
Хасиди намагалися прорватися в Україну через Угорщину. Їх затримали прикордонники 14:50
На Дніпропетровщині ремонтують траси на Миколаїв та Кривий Ріг 14:30
більше новин
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
більше новин
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
більше новин
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok