За 8 місяців пасажиропотік через українські аеропорти скоротився на 63,3% до 6 млн пасажирів

Пасажиропотік в українських аеропортах скоротився за 8 місяців. Фото: Depositphotos

Пасажиропотік в українських аеропортах скоротився за 8 місяців. Фото: Depositphotos

В той час, як пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" за 8 місяців скоротився на 64,9% , стало відомо, що в січні-серпні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року пасажиропотік через аеропорти України, згідно з оперативними даними, скоротився на 63,3% до 5,895 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної авіаційної служби, передають Українські Новини.

При цьому пасажиропотік в міжнародному сполученні скоротився на 64% до 5,22 млн пасажирів.

Також за цей період обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній скоротилися на 66,3% до 3,11 млн пасажирів порівняно з аналогічним періодом минулого року, в тому числі на міжнародних рейсах скоротилися на 67,2% до 2,772 млн пасажирів.

Крім того, за 8 місяців 2020 року українські авіакомпанії скоротили кількість комерційних рейсів на 59,2% до 28,3 тис. Рейсів, зокрема скоротивши на 61% до 22,7 тис. Кількість міжнародних рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" і аеропорту ім. Сікорського "Київ" (колишній "Жуляни") для пасажирів проводять ПЛР-тести на коронавірус за 1 500 - 1 700 гривень.

Крім того, з 2014 року Україна оштрафувала російські авіакомпанії через польоти над Кримом на 14,5 мільярдів гривень.

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