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18 сентября 2020, пятница, 13:12 91
Внешняя политика 2020-09-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
Аваков заявил, что Лукашенко "свихнулся на своей власти"

Аваков заявил, что Лукашенко "свихнулся на своей власти"

Анна Рудык
Александр Лукашенко, Арсен Аваков, Украина-Беларусь, выборы в Беларуси
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

После того, как Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси, министр внутренних дел Арсен Аваков нелестно отозвался о Президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.

Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - написал Аваков.

Он также добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - предложил Аваков Лукашенко.

Как сообщали Українськi Новини, Лукашенко требовал у Украины "вернуть" белорусских оппозиционеров.

Также Верховная Рада не признала результаты выборов в Беларуси.

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