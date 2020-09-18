Шкарлет прокомментировал заявления о плагиате в его научных работах

Вслед за подтверждением наличия плагиата в научных работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, Шкарлет прокомментировал вывод Комитета этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

"Что касается моего плагиата, то, вы знаете, есть два заключения профессиональных органов, профессиональных представителей, которые опубликованы на сайте и которые абсолютно опровергают те вещи, которые вы (некоторые депутаты) разгоняете в сети. И я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт", – сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в ходе часа вопросов к правительству в пятницу, передают Українськi Новини.

Ранее комитет этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие нарушений академической добропорядочности в 3 научных работах Шкарлета.

Как сообщали Українські новини, в июне под Кабмином полсотни человек митинговали против назначения Шкарлета министром образования.

Также в июне Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости