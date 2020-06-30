Под Кабмином полсотни человек митингуют против назначения Шкарлета министром образования

Около 500 активистов у здания Кабинета Министров протестуют против Сергея Шкарлета, которого 25 июня назначили временно исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное депутатом Верховной Рады от фракции "Голос" Романом Лозинским на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Протестующие держат плакаты с надписями "Чемодан Шкарлет Россия", "Зе!Плагиатор", "Кадровый голод? Аутофагия!", "Министр плагиатор - катастрофа" и другие.

Митинг против Сергея Шкарлета. Фото: hromadske.radio

В митинге участвуют организации "Украинские студенты за свободу", "Фундация региональных инициатив", "Демократична сокира", "Молодежный Националистический Конгресс".

Обстановка спокойная.

Правонарушений замечено не было.

Согласно сообщению в социальной сети Facebook, активисты требуют немедленного отстранения Шкарлета с должности врио министра образования.

Как сообщали Українські Новини, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки Шкарлета, однако комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал парламенту его назначать и вопрос не выносился в зал для голосования.

Сергей Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.