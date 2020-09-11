В трех работах Шкарлета подтвердили плагиат, — депутат Рады Совсун ("Голос")

Комитет этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие нарушений академической добропорядочности в 3 научных работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Инна Совcун написала на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования - органа, уполномоченного принимать решения о наличии нарушений академической добропорядочности в научных работах - в ответ на мое обращение официально признал, что в трех работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета есть плагиат", - написала она.

По ее словам, наличие плагиата также подтвердили три международных эксперта.

Совсун призвала образовательное сообщество требовать у Президента Владимира Зеленского отстранения Шкарлета.

Как сообщали Українськi Новини, около полутысячи активистов у здания Кабинета Министров протестовали против Сергея Шкарлета. Там тоже звучали тезисы о том, что в работах Шкарлета есть плагиат.

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не получил заработной платы за 5 дней июня, заработная плата его заместителей составила от 42 тыс. до 102 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

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