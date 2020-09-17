В Киевской области рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки: умерли четыре человека

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 16 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 135 человек до 7 342, умерших - на 4 до 146.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"За сутки подтверждено 135 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 9 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет и у 126 взрослых", - сказано в нем.

Это рекордное количество заболевших за день в области.

8 из них были госпитализированы в стационары, а остальные 127 человек находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.

"В области 17 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 7 342 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 600 детей и у 887 медицинских работников. За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 061 больной, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 281 человек", - говорится в сообщении.

За сутки было выписано 45 человек, в том числе 5 детей.

Всего выздоровели 4 851 человек, из них 410 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

"За сутки поступило сообщение о четырех летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умерло две женщины: в возрасте 44 года и 68 лет и двое мужчин: 71 год и 51 год). Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 146 больных с подтвержденным COVID-19", - cказано в сообщении.

За последние сутки получено 132 сообщения о подозрении на COVID-19, всего - 10 779.

Установлено медицинское наблюдение за 20 279 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок.

Тем временем больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах.

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