подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 13:47 31
Общество 2020-09-17T13:48:58+03:00
Українські Новини
В Киевской области рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки: умерли четыре человека

В Киевской области рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки: умерли четыре человека

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 16 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 135 человек до 7 342, умерших - на 4 до 146.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"За сутки подтверждено 135 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 9 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет и у 126 взрослых", - сказано в нем.

Это рекордное количество заболевших за день в области.

8 из них были госпитализированы в стационары, а остальные 127 человек находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.

"В области 17 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 7 342 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 600 детей и у 887 медицинских работников. За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 061 больной, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 281 человек", - говорится в сообщении.

За сутки было выписано 45 человек, в том числе 5 детей.

Всего выздоровели 4 851 человек, из них 410 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

"За сутки поступило сообщение о четырех летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умерло две женщины: в возрасте 44 года и 68 лет и двое мужчин: 71 год и 51 год). Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 146 больных с подтвержденным COVID-19", -  cказано в сообщении.

За последние сутки получено 132 сообщения о подозрении на COVID-19, всего - 10 779.

Установлено медицинское наблюдение за 20 279 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок. 

Тем временем больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах.

Больше новостей о: Киевская область Коронавирус Коронавирус в Киевской области

В Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок
Картины Порошенко могут конфисковать из-за неуплаты налога, - Бабиков
Новости
Рада приняла закон о разведке. Приоритетные задания будет определять Президент 14:10
Критика законопроекта построена на "магическом мышлении", – Соколов о снижении НДС для аграриев 13:57
В Киевской области рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки: умерли четыре человека 13:47
Всемирный банк назвал инвестиции, которые являются ключевыми для экономического роста в условиях COVID-19 13:40
"Реформы" в строительстве дали новую жизнь коррупционным махинациям, — СМИ 13:31
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину 19:48
больше новостей
Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok