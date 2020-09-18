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18 сентября 2020, пятница, 11:27 590
Финансы 2020-09-18T13:15:03+03:00
Українські Новини
На индексацию пенсий в 2021 году хотят выделить 18 млрд

На индексацию пенсий в 2021 году хотят выделить 18 млрд

Сергей Жолобецкий
Минфин, Пенсионный фонд, Пенсия, индексация пенсий
В следующем году проведут индексацию пенсий
В следующем году проведут индексацию пенсий

В то время как НБУ впервые за несколько дней повысил курс гривны, Министерство финансов констатирует, что проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает выделение 18 млрд гривен на индексацию пенсий.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе презентации проекта госбюджета-2021 в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"В следующем году предусмотрен трансферт Пенсионному фонду в 20,4 млрд гривен. 18 млрд гривен – на индексацию пенсий, 2,4 млрд гривен – на помощь пенсионерам старше 75 лет", - сказал он.

Министр добавил, что также предусмотрено 323 млрд гривен на социальные выплаты.

"Предусматривается поэтапное повышение минимальной зарплаты… Уже с 1-го января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. гривен, а с 1 июля до 6,5 тыс. гривен. Такое повышение будет стоить стране 41 млрд гривен. Это повлияет на зарплаты всех работников бюджетной сферы", - отметил министр.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет на 2021 год с доходами 1,07 трлн гривен, расходами – 1,33 трлн гривен и дефицитом в 270 млрд гривен.

Новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, а пенсии украинцам пересчитают трижды.

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