Советник Зеленского рассказал, что будет с пенсиями в 2021: появятся дополнительные возможности для повышения

В то время, как Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2021 с дефицитом в 270 млрд гривен, в 2021 году в украинском бюджете появятся дополнительные возможности для повышения пенсий.

Об этом рассказал советник Президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет лучше, потому что экономика начинает восстановление. Прогноз Кабмина 4,5% полностью совпадает с прогнозом Нацбанка и ведущих рейтинговых агентств, соответствует прогнозу крупных международных инвестиционных компаний и корпораций, Международного валютного фонда", - прокомментировал проект государственного бюджета на 2021 год Устенко.

Советник Зеленского отметил, что на фоне роста ВВП появляются дополнительные возможности для государственного бюджета относительно увеличения соцвыплат.

"Доходная часть государственного бюджета увеличивается, это позволяет не только индексировать пенсии, как это обычно было принято... Там будут возможности по увеличению минимального уровня пенсий на значительные величины, плюс все пенсии увеличиваются", - подчеркнул Устенко.



На вопрос, найдутся ли для этого деньги, он ответил:

"Да, дефицит госбюджета уменьшается, он уходит от отметки 7,5% до 6% ВВП".



Как сообщали Українські Новини, украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений.



Кроме того, какую пенсию будут платить по инвалидности с 1 декабря.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости