В Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 16 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 379 человек до 18 449, умерших - на 5 до 296, в то время, как за день на "дистанционку" отправили 85 классов, одну школу полностью закрыли на карантин. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини. "Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них - 41 ребенок. 5 заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 296 киевлян. На сегодня в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко. За прошедшие сутки заболели 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет и 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 до 17 лет. "Заболели, в частности 7 медиков", - сообщил Кличко. В больницы был госпитализирован 31 пациент, остальные - на самоизоляции под контролем врачей. "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 72, Днепровском районе - 59, Деснянском районе - 55", - проинформировал мэр. За минувшие сутки выздоровели 82 человека, всего - 5 601. Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 356 человек до 18 070, умерших - на 8 до 291. Тем временем, 16 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 584 до 166 244, количество умерших от заболевания - на 60 человек до 3 400. Также Киев может попасть в "красную зону" карантина.