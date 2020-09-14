В Одессе учеников 16-ти классов отправили на самоизоляцию

В то время как в Тернопольской области на карантин закрыли школы и детские сады целого района, в Одессе из-за ситуации с коронавирусом на самоизоляции находятся несколько сотен учеников.

Соответствующее заявление сделала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, сообщает Odessa Online.

Из-за новых случаев заражения коронавирусом нового типа среди учеников и преподавателей школ Одессы на режим самоизоляции были переведены учащиеся 16-ти классов.

В течение двух недель самоизоляции дети будут заниматься дистанционно. В это время в помещениях школ, где зафиксированы случаи заражения, будет проведена дезинфекция.

Отмечается, что не только школьники находятся на режиме самоизоляции. Буйневич рассказала о трех группах детского сада, воспитанников которых также отправили домой.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии коронавируса в Одесской области было подтверждено 9 687 случаев заражения. Побороть коронавирусную инфекцию COVID-19 смог 2 191 житель области, еще 149 человек погибли от осложнений.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области 19 школ перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

В Ивано-Франковске власти разрешили детским садам возобновить работу и снова принимать детей, несмотря на то, что город находится в "красной" зоне.

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