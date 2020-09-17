После укрепления гривна начала снижаться в цене. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 5 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 28,13 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,01-28,03 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,13 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,13-28,15 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,49% с 23,74 UAH\/USD до 28,13 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 копеек до 28,1127 UAH\/USD. Кроме того, в четверг, 17 сентября, курс продажи наличного доллара в обменниках понизился по сравнению с 16 сентября на 4,79 коп. до 28,1806 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 4,56 коп. до 27,9394 UAH\/USD.