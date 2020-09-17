После укрепления гривна начала снижаться в цене. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 5 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 28,13 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,01-28,03 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,13 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,13-28,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,49% с 23,74 UAH/USD до 28,13 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 копеек до 28,1127 UAH/USD.

Кроме того, в четверг, 17 сентября, курс продажи наличного доллара в обменниках понизился по сравнению с 16 сентября на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

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