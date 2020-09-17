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17 сентября 2020, четверг, 18:00 1945
Президент 2020-09-17T18:15:05+03:00
Українські Новини
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко

Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко

Елена Новикова
Правоохранительные органы, Коррупция, Слуга народа, Владимир Зеленский, Взятка, Александр Юрченко
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Правоохранители начали быстро работать, когда почувствовали сигнал от Владимира Зеленского, что они могут покинуть свои должности. Президент сообщил об этом журналистам в ходе визита во Львовскую область относительно подозрения в коррупции депутата Верховной Рады Александра Юрченко, вышедшего из фракции "Слуга народа" на время расследования, передают Українськi Новини.

"К сожалению, правоохранители начали работать так очень быстро, когда они почувствовали от меня сигнал, что их троны немного шатаются и они могут покинуть свою должность. Сразу у нас появляются кейсы. Я бы хотел, чтобы они не ждали, а сами это делали ежедневно, выполняя свои обязанности", - сказал он.

Президент добавил, что взяточники должны сидеть в тюрьме, независимо от их имен или партийной принадлежности.

"Я очень рад, что нашли первого взяточника. Хотя много взяточников среди чиновников, особенно в областях на местах. Но мы ко всем доберемся. Я рад, что задержали человека из партии "Слуга народа", который всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Юрченко о подозрении в получении взятки.

15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

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