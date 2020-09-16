Количество тестов на коронавирус и антитела растет третий день подряд

В то время, как смертность от коронавируса выросла почти вдвое за сутки, 15 сентября было проведено 27 794 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 3,3% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 796 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 14,8% больше по сравнению с 14 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 51 590 тестирований, из них 27 794 методом ПЦР, а также 23 796 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 925 482 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 16 сентября поступило 3 036 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 226 294 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, за день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса.

Также Украина находится на карантине 189-й день.

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