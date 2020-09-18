Рынок газа и проект госбюджета-2021: чем займется Рада в пятницу

Верховная Рада, которая накануне приняла закон о разведке, на пленарном заседании в пятницу, 18 сентября, заслушает представление проекта государственного бюджета на 2021 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Бюджет представит министр финансов Сергей Марченко, перед этим Рада проведет час вопросов к правительству о работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, по обеспечению учебного процесса в условиях распространения коронавирусной болезни и состоянии начисления зарплаты работникам учреждений образования.

Для включения в повестку дня заседания указаны законопроекты № 3004а по реализации положений статьи 11 закона "О рынке природного газа", № 3005а об особенностях администрирования налогов по операциям, которые осуществляются в соответствии с пунктами 31 и 32 статьи 14 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Также парламентарии рассмотрят в 1-м чтении законопроекты №№ 3577 и 3577-1 о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, №№ 3573 и 3573-1 о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи, № 3375 об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, №№ 3287 и 3287-1 об изменении терминологии в Таможенном кодексе, № 3961 об изменении сроков вступления в силу положений, определяющих использование Единой тарифной сетки.

Во 2-м чтении в повестке указаны проекты законов № 0853 об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками, № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, № 2351 об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Далее Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты № 3450 об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей, № 2329 об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств, № 2374 о временных мерах обеспечения платежеспособности предприятий, которые осуществляли хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, №№ 3010 и 3010-1 о частной детективной деятельности, № 3055 об имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, № 3911 об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, № 2477 о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Также в повестке дня указаны ратификации № 0051 о ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, № 0058 о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Факультативному протоколу к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, № 0059 о ратификации соглашения между Кабинетом Министров и правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, № 0061 о ратификации протокола между Кабмином и правительством Государства Катар о внесении изменений и дополнений в соглашение между ними о воздушном сообщении, № 0062 о ратификации протокола о внесении изменений в устав Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде принять госбюджет на 2021 год с доходами 1,07 трлн гривен, расходами – 1,35 трлн гривен и дефицитом в 270 млрд гривен.

Ранее Верховная Рада урегулировала электронную торговлю лекарствами.

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