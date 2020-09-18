Ринок газу і проєкт держбюджету-2021: чим займеться Рада в п'ятницю

В п'ятницю, 18 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада, яка напередодні ухвалила закон про розвідку , заслухає представлення проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Бюджет представить міністр фінансів Сергій Марченко, перед цим Рада проведе годину питань до уряду про роботу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донбасі, щодо забезпечення навчального процесу в умовах поширення коронавірусної хвороби та стан нарахування зарплати працівникам установ освіти.

Для включення до порядку денного засідання вказані законопроєкти №3004а щодо реалізації положень статті 11 закону "Про ринок природного газу", №3005а ​​про особливості адміністрування податків за операціями, які здійснюються відповідно до пунктів 31 і 32 статті 14 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Також парламентарії розглянуть в 1-му читанні законопроєкти №№3577 і 3577-1 про захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, №№3573 і 3573-1 про підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги, №3375 про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів, №№3287 і 3287-1 про зміну термінології в Митному кодексі, №3961 про зміну термінів вступу в силу положень, що визначають використання Єдиної тарифної сітки.

У 2-му читанні в порядку вказані проєкти законів №0853 про уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів в комплексі з земельними ділянками, №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, №2351 про імплементацію положень деяких міжнародних угод і директив ЄС в сфері охорони тваринного і рослинного світу.

Далі Рада розгляне в 1-му читанні законопроєкти №3450 про впорядкування окремих питань захисту викривачів, №2329 про звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань, №2374 про тимчасові заходи забезпечення платоспроможності підприємств, які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, №№3010 і 3010-1 про приватну детективну діяльність, №3055 про імплементацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, №3911 про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, №2477 про внесення змін до Митного кодексу.

Також на порядку денному вказані ратифікації №0051 про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, №0058 про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах та Факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, №0059 про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів і урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, №0061 про ратифікацію протоколу між Кабміном і урядом Держави Катар про внесення змін і доповнень до угоди між ними про повітряне сполучення, №0062 про ратифікацію протоколу про внесення змін до статуту Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ).

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень, видатками - 1,35 трлн гривень і дефіцитом в 270 млрд гривень.

Раніше Верховна Рада врегулювала електронну торгівлю ліками.

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