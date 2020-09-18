Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах сегодня, — астролог

В то время, как в четверг Тельцам, Ракам и Скорпионам улыбалась удача, сегодня Овнов, Дев и Водолеев ждут препятствия во многих сферах жизни. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 18 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет не самый благоприятный день. Представители этого знака будут излишне нервничать, многое будет их раздражать. Кроме того, окружающие также будут провоцировать на конфликты и ссоры. В пятницу звезды советуют проявлять выдержку и не идти на поводу у эмоций, иначе несдержанность может стать причиной нападок со стороны других. Доверяйте в этот день своей интуиции.

Дева

В пятницу Девы не смогут в полной мере реализовать свои планы. Звезды уверяют, что в делах могут возникать трудности, а довести все начатое до конца будет не так просто. В этот период не стоит требовать от себя и окружающих слишком многого, также следует избегать физических нагрузок и активных действий. Лучше в этот период больше отдыхайте и проводите время в комфортной обстановке.

Водолей

Водолеев ждет неоднозначный день. Обстоятельства не всегда складываться в пользу представителей знака. Звезды советуют контролировать свои действия, чтобы суметь вовремя заметить ошибки. Также в пятницу представителей этого знака будут задевать критика со стороны окружающих, что станет поводом для конфликтов и ссор.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, у каких знаков зодиака наступит белая полоса во второй половине сентября.

Также NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

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