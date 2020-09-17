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17 сентября 2020, четверг, 05:07 151
Lifestyle 2020-09-17T05:07:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака будет сопровождать успех сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака будет сопровождать успех сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп на четверг. Фото: pixabay
Гороскоп на четверг. Фото: pixabay

В то время, как в четверг звезды приносили удачу Львам, Стрельцам и Козерогам, сегодня повезет Тельцам, Ракам и Скорпионам. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в четверг, 17 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет благоприятный день. Не исключены хорошие перемены в личной жизни, в планах на ближайшее время. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут добиться успеха в различных сферах жизни и будут полны сил и энергии. Кроме того, в этот день хорошо заниматься домашними делами, заботиться о родственниках и детях.

Рак

Жизненный потенциал Раков будет на высоте. В этот благоприятный период порадует общение с близкими и друзьями. Также в это время можно решать вопросы, связанные с обустройством жилья или переездом. В личной жизни можно действовать решительно. Если беспокоит двусмысленность в отношениях со второй половинкой, то этот день будет удачным временем выяснить отношения.

Скорпион

Звезды сулят Скорпионам удачный день. Им следует сохранять контроль за происходящим и выбирать наиболее успешное время для действий. Это позволит добиться благоприятного исхода в делах, а результаты ваших действий приятно порадуют. Также в этот день можно делать крупные приобретения или вкладывать деньги, инвестировать.

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