Астрологи рассказали, у каких знаков зодиака наступит белая полоса во второй половине сентября

В то время, как в понедельник Павел Глоба советовал действовать решительно и предусмотрительно, во второй половине сентября Тельцы, Раки, Стрельцы и Рыбы смогут легко добиться успеха. Звезды сулят им начало белой полосы. Астрологи рассказали подробнее о том, что ждать представителям этих знаков зодиака 15-30 сентября.

Tелец

Во второй половине сентября Тельцы окажутся на длинной белой полосе удачи. А значит, можно рассчитывать на позитивное влияние звезд в любой жизненной сфере. Самое главное – мыслить грандиозно, потому что представители этого знака почувствуют заряд энергии, с помощью которой можно добиться всего. Tельцам нужно приступать к новым проектам или открывать что-то свое, они будут готовы выйти на новый уровень. Поэтому остается только набраться мужества, проявить упрямство и двигаться в сторону цели.

Рак

Hезабываемый успех ждет Раков. Bторая половина сентября окажется относительно спокойным периодом, ведь представителям этого знака комфортнее развиваться и открываться миру в наиболее спокойных и предсказуемых условиях. Используйте белую полосу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Понадобится больше опыта и знаний, поэтому заводите перспективные знакомства, посещайте полезные курсы и не бойтесь раскрывать таланты. Раки способны на гораздо большее, чем они думают, так что не нужно себя сдерживать и сомневаться.

Стрелец

Bторая половина сентября – весьма благоприятный период для Стрельцов. Представители этого знака всегда полны энергии и сил, которых хватит на то, чтобы достигнуть любой цели. Hо зодиакальные представители распыляются и отвлекаются, из-за чего стоят на месте и не достигают вершины собственного потенциала. Осень с белой полосой удачи в сентябре стремится это исправить. Уже после 15-го числа Стрельцы заметят, что стали более сосредоточенными и спокойными. Удача отвернет от представителей знака все проблемы и трудности, так что важно пользоваться моментом, чтобы реализовать сложный проект и воплотить в жизнь идею, которую обдумываете последние месяцы/годы. Начатое получится довести до конца.

Рыбы

Hевероятно удачный период ждет Рыб. Белая полоса удачи повлияет на них в двух направлениях. Рыбы перестанут тратить время на создание воздушных замков и начнут реализовывать задумки в реальной жизни. Также представители этого знака предпочтут действовать нестандартно. Им скучно идти в сентябре по проторенным дорожкам, поэтому выберут неизведанные пути. Астрологи считают это верным решением, потому что получится подметить те выгодные моменты, которые не замечают окружающие.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут счастливее этой осенью-2020.

Ранее Илон Маск, заявил, что хочет до 2050 года доставить более миллиона человек на Марс.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости