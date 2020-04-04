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04 апреля 2020, суббота, 16:18 103
Общество 2020-04-04T16:19:19+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт, несмотря на карантин

В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт, несмотря на карантин

Елена Новикова
Карантин, Очередь, Кривой Рог, карантин в Украине, Спецбилеты, Проезд в общественном транспорте

В Кривом Роге тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" образовали очередь за специальным пропуском для проезда в общественном транспорте, ведь с 6 апреля в силу вступают новые правила карантина и в общественном транспорте необходимо будет предъявлять пропуск. Об этом сообщает местный сайт 0564.ua.

Сообщается, что очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

 

Отмечается, что Городской штаб по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией в неотложном порядке напечатал спецпропуска, которые будут выдаваться уже 4 и 5 апреля, чтобы успеть обеспечить ими до вступления в силу постановления Кабинета министров.

Пропуск в общественный транспорт. Фото: 0564.uaПропуск в общественный транспорт. Фото: 0564.ua

Тем временем, полиция Днепропетровской области сообщает, что им поступило сообщение о нарушениях правил карантина и они составили административный протокол в отношении руководителя кадров предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина).

Санкция статьи предусматривает штраф. Протокол будет направлен в суд для принятия законного решения.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 14 случаев в Днепропетровской области.

Также Кривой Рог подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом.

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