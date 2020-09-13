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13 сентября 2020, воскресенье, 21:19 419
Европа 2020-09-13T21:45:08+03:00
Українські Новини
Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражений Covid-19 за сутки

Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражений Covid-19 за сутки

Валерия Драгомирова
Франция, Коронавирус, Коронавирус во Франции
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

В то время, как медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса, во Франции впервые с начала эпидемии суточный прирост больных коронавирусом превысил отметку в 10 тысяч.

Такие данные вечером 12 сентября опубликовало Агентство здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV. 

За последние 24 часа в стране подтвердили 10 561 новых заражений коронавирусом - впервые более 10 000.

Умерли за сутки 17 больных. Общее количество погибших от вируса с начала эпидемии выросло до 30 910.

9 сентября председатель Научного совета, консультирующего правительство по поводу противодействия пандемии, Жан-Франсуа Дельфрайсси заявлял, что правительству необходимо принять некоторые "жесткие" решения, и как можно быстрее, чтобы сдержать рост числа заражений.

Как сообщали Українські Новини, рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь

Ранее Франция начала требовать результат теста на коронавирус от авиапассажиров из 16 стран. Пассажиры старше 11 лет обязуются предоставить в аэропорту справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном менее чем за 72 часа до вылета.

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