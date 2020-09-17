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17 сентября 2020, четверг, 22:29 8
Внешняя политика 2020-09-17T22:29:36+03:00
Українські Новини
От прозрачности избрания нового главы САП зависит поддержка Украины со стороны США и ЕС, — посольство

От прозрачности избрания нового главы САП зависит поддержка Украины со стороны США и ЕС, — посольство

Елена Новикова
США, ЕС, Поддержка Украины, САП, Конкурс на должность, Глава САП
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Дальнейшая поддержка Украины со стороны США и ЕС будет зависеть от прозрачности проведенного конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в то время, как и.о руководителя САП назначен Грищук.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"США и ЕС приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетельность и заслуги кандидатов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, от этого будет зависеть дальнейшая поддержка Украины со стороны США и ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа, заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал рапорт об отставке.

Ранее сообщалось о том, почему уволился Назар Холодницкий, и что будет со Специализированной антикоррупционной прокуратурой  и Национальным антикоррупционным бюро.

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