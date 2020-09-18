Врио руководителя Госуправления делами Лысый получил 12,8 тыс. гривен надбавок в августе

Заработная плата временно исполняющего обязанности руководителя Государственного управления делами (ГУД) Игоря Лысого составила 47,2 тысячи гривен за август, в то время, как в июле он также заработал 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

"В августе 2020 временно исполняющему обязанности руководителя Государственного управления делами Игорю Лысому начислена заработная плата в размере 47 230 гривен", - сказано в нем.

Его зарплату составили 34,5 тыс. гривен должностного оклада, 5,2 тыс. - надбавки за работу в условиях режимных ограничений, 4,2 тыс. - надбавки за выслугу лет, 2,7 тыс. гривен - надбавки за интенсивность труда и 800 гривен надбавки за ранг.

Из начисленной суммы было вычтено 9,2 тыс. гривен налогов и сборов, соответственно Лысый получил 38 тыс. гривен зарплаты за август.

Суммой в 47,2 тыс. гривен на время карантина ограничены зарплаты работников органов власти.

В то же время зарплата заместителя руководителя ГУД Сергея Прилипко в августе составила немного больше - 47,5 тыс. за счет выплат за время отпуска, на которые указанные ограничения не распространяются.

Зарплата врио руководителя Государственного управления делами Игоря Лысого за август. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.

Также 16 сентября Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

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