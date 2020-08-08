Врио руководителя Госуправления делами Лысый в июле получил 47,2 тыс.

Заработная плата временно исполняющего обязанности руководителя Государственного управления делами (ГУД) Игоря Лысого составила 47,2 тыс. гривен за июль.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

"В июле 2020 временно исполняющему обязанности руководителя Государственного управления делами Игорю Лысому начислена заработная плата в размере 47 230 гривен", - сказано в нем.

Его заплату составили 34,5 тыс. гривен должностного оклада, 6,8 тыс. - надбавки за выслугу лет, 5,2 тыс. - надбавки за работу в условиях режимных ограничений и 800 гривен надбавки за ранг.

Из начисленной суммы было вычтено 9,2 тыс. гривен налогов и сборов, соответственно Лысый получил 38 тыс. гривен зарплаты за июль.

Июльская зарплата двух его заместителей, Сергея Прилипко и Марии Грабовской, также составила по 47 230 гривен.

Такой суммой на время карантина ограничены зарплаты работников органов власти.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Госуправления делами Сергея Борзова председателем Винницкой областной государственной администрации, а врио руководителя ГУД - его заместителя Лысого.

В августе Зеленский уволил Грабовскую с должности замруководителя ГУД.

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в июле составила от 24,6 тыс. до 81,5 тыс. гривен.

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за июль составила 89 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 109 тыс. гривен гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 121,2 тыс. гривен.