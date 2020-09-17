Из-за Навального Европарламент требует остановить стройку "Северного потока-2"

Европейский парламент принял резолюцию в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, которому недавно стало лучше. Евродепутаты призвали ЕС усилить санкции против Кремля и заблокировать газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция, которая носит рекомендательный характер, была принята 17 сентября.

В резолюции осуждается попытку убийства Навального с помощью химического оружия. Европарламент просит немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию", — отмечается в резолюции.

Европарламент призвал лидеров ЕС внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы российских коррумпированных лиц, которые были вскрыты расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Как сообщали Українські новини, 20 августа Навального госпитализировали прямо из самолета, в котором он летел из Томска в Москву. Он попал в реанимацию с симптомами сильного отравления.

Позже Навального транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите".

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