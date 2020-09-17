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  • Через Навального Європарламент вимагає зупинити будівництво "Північного потоку-2"
17 вересня 2020, четвер, 21:44 6
Європа 2020-09-17T22:45:01+03:00
Українські Новини
Через Навального Європарламент вимагає зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Через Навального Європарламент вимагає зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Ольга Фандорина
Санкції проти Росії, Північний потік-2, Отруєння, Європарламент, Олексій Навальний, отруєння Навального
Європарламент
Європарламент

У зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального, якому нещодавно стало краще, Європейський парламент прийняв резолюцію. Євродепутати закликали ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція, яка носить рекомендаційний характер, була прийнята 17 вересня.

У резолюції засуджується спроба вбивства Навального за допомогою хімічної зброї. Європарламент просить негайно почати міжнародне розслідування за участю ЄС, ООН, Ради Європи та Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Політичні вбивства і отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - наголошується в резолюції.

Європарламент закликав лідерів ЄС запровадити такі механізми санкцій, які дозволили б відшукувати і заморожувати європейські активи російських корумпованих осіб, які були розкриті розслідуванням Фонду боротьби з корупцією Навального.

Як повідомляли Українські новини, 20 серпня Навального госпіталізували прямо з літака, в якому він летів з Томська в Москву. Він потрапив в реанімацію з симптомами сильного отруєння.

Також Україна була стурбована можливою причетністю Росії до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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