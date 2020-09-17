підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 21:38 4
Суспільство 2020-09-17T22:18:02+03:00
Українські Новини
Мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури і спробує повернути іспит

Мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури і спробує повернути іспит

Кира Молчанова
Освіта, Денис Шмигаль, Тарас Кремінь, ЗНО з української мови та літератури
Книги. Фото: litakcent.com
Книги. Фото: litakcent.com

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь не згоден із скасуванням обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури і має намір просити прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і Міністерство освіти і науки переглянути цю норму.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути у відношенні і до освітньої реформи, і державної гуманітарної політики в цілому", - написав він.

Також Кремінь вважає, що засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури неможливо, тому готує звернення до Шмигаля і Міносвіти про перегляд або скасування даної норми.

Раніше Міносвіти опублікувало умови вступу до вузів у 2021 році для громадського обговорення, згідно з якими в 2021 році вперше ЗНО з української мови та літератури пропонується здавати на двох рівнях: лише з мови або мови та літератури.

При цьому результати ЗНО з української мови будуть використовуватися для вступу на більшість спеціальностей, а для спеціальностей з підвищеними вимогами до гуманітарних знань (гуманітарних, філологічних і т.д.) - необхідно буде здавати ЗНО з мови та літератури.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше, в липні, НАЗК виявило факт суміщення депутатом ВР Тарасом Кременем депутатської діяльності й головування в державних екзаменаційних комісіях.

Тим часом абітурієнтам з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму Верховна Рада дозволила вступати у всі українські вищі навчальні заклади за держзамовленням без складання ЗНО.

Більше новин про: Освіта Денис Шмигаль Тарас Кремінь ЗНО з української мови та літератури

Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку"
Новини
Австрійський бізнес має намір вкластися в гірськолижні курорти в Карпатах 21:50
Через Навального Європарламент вимагає зупинити будівництво "Північного потоку-2" 21:44
Мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури і спробує повернути іспит 21:38
У Київській області в селі Дівички горів військовий полігон 21:24
У Києві склали 40 адмінпротоколів на керівників гуртожитків за порушення карантину, - Рубан 21:22
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok