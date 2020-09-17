Мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури і спробує повернути іспит

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь не згоден із скасуванням обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури і має намір просити прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і Міністерство освіти і науки переглянути цю норму.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути у відношенні і до освітньої реформи, і державної гуманітарної політики в цілому", - написав він.

Також Кремінь вважає, що засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури неможливо, тому готує звернення до Шмигаля і Міносвіти про перегляд або скасування даної норми.

Раніше Міносвіти опублікувало умови вступу до вузів у 2021 році для громадського обговорення, згідно з якими в 2021 році вперше ЗНО з української мови та літератури пропонується здавати на двох рівнях: лише з мови або мови та літератури.

При цьому результати ЗНО з української мови будуть використовуватися для вступу на більшість спеціальностей, а для спеціальностей з підвищеними вимогами до гуманітарних знань (гуманітарних, філологічних і т.д.) - необхідно буде здавати ЗНО з мови та літератури.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше, в липні, НАЗК виявило факт суміщення депутатом ВР Тарасом Кременем депутатської діяльності й головування в державних екзаменаційних комісіях.

Тим часом абітурієнтам з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму Верховна Рада дозволила вступати у всі українські вищі навчальні заклади за держзамовленням без складання ЗНО.

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