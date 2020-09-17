В Киеве составили 40 админпротоколов на руководителей общежитий за нарушение карантина, — Рубан

В то время как глава Минздрава Максим Степанов обрушился с критикой на власти Днипра, которые допустили массовое празднование дня города во время пандемии, в Киеве оштрафовали администрации общежитий за нарушение карантинных требований.

Об этом в эфире "Украина 24″ заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передают Українські Новини.

"Сегодня составлено около 40 протоколов на администрации общежитий. Мы получили данные из судов, они позитивно рассмотрены", — сказал Рубан.

По его словам, руководство тех общежитий, где были выявлены нарушения требований карантина, будет оштрафовано на 34 тыс. гривен.

Как ранее заявили в Госпродпотребслужбе, в Украине в около 40% всех студенческих общежитиях не придерживаются правил карантина. В ведомстве отметили, что подобные места являются "лучшими" для распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на улицы города вышли сотрудники полиции, которые ежедневно проводят рейды в поисках граждан, нарушающих карантин.

Кроме того, Министерство здравоохранения пообещало администрациям школ уголовную ответственность за нарушение требований карантина в учебных заведениях.

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