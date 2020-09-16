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16 сентября 2020, среда, 09:17 557
Общество 2020-09-16T09:45:11+03:00
Українські Новини
Полиция ежедневно проводит рейды по поиску нарушителей карантина в Киеве

Полиция ежедневно проводит рейды по поиску нарушителей карантина в Киеве

Ольга Фандорина
Полиция, Карантин, Нарушение карантина, Штраф за нарушение карантина
Карантин
Карантин

Полиция Киева ежедневно проводит рейды для выявления нарушений из-за отнесения города к "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Киева.

"Мы каждый день проводим рейды для выявления нарушителей ограничений", - сказали в ведомстве.

При этом в полиции не уточнили, сколько таких нарушителей было выявлено с момента отнесения столицы к "оранжевой зоне" эпидопасности.

Также в полиции сообщили, что протоколы о нарушении карантинных ограничений составляются ежедневно.

Ограничения из-за отнесения Киева к "оранжевой зоне" эпидемической опасности вступили в силу 14 сентября.

С 14 сентября проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц.

Проведение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено: это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде.

Как сообщали Українські новини, распоряжение Киевской городской государственной администрации об осуществлении перевозки общественным транспортом только в количестве 50% мест для сидения отсутствует. Это она из мер, которая должна быть в городах "оранжевой зоны"

За день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса.

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