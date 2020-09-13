Вслед за днем города в Одессе министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал массовое празднование дня города в Днипре.

Об этом он сообщил на брифинга, передают Українськi Новини.

"Когда сегодня с утра я увидел фотографии с празднования по случаю дня города Днипра, на котором собрались тысячи - десятки тысяч человек, то у меня такой вопрос к местным властям. Зная вас, я точно знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы точно знаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что у вас сейчас происходит политический процесс, но так сознательно начать проводить концерты, я даже не говорю о том, что они запрещены постановлением Кабинета Министров в стране", - сказал он.

День города в Днипре. Фото: opentv.media

Степанов отметил, что такие концерты запрещены в связи с тем, что в одном месте собирается большое количество людей, которые не пользуются какими-либо средствами защиты, при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.

На таких мероприятиях, по его словам, даже несколько больных людей могут инфицировать сотни-тысячи человек.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 13 сентября в Днепропетровской области зафиксировано 3 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В начале сентября Степанов раскритиковал массовое празднование дня города в Одессе.

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