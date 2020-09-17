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17 сентября 2020, четверг, 20:39 21
Кабмин 2020-09-17T20:39:33+03:00
Українські Новини
Тарифы на лечение онкологии у детей увеличили в 4,7 раза и на лечение мультирезистентного туберкулеза — на 40%

Тарифы на лечение онкологии у детей увеличили в 4,7 раза и на лечение мультирезистентного туберкулеза — на 40%

Елена Новикова
Кабмин, Туберкулез, Онкология, НСЗУ, Онкозаболевания, Онкозаболевания у детей
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров принял решение увеличить в 4,7 раза тарифы на лечение онкологических заболеваний у детей и на 40% - лечение мультирезистентного туберкулеза, в то время, как в августе после резкого роста заболеваемость туберкулезом упала.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья (НСЗУ), передают Українськi Новини.

"По инициативе НСЗУ правительство приняло решение об увеличении с 1 сентября тарифов на оплату медицинских услуг по лечению онкологических заболеваний у детей и на лечение мультирезистентного туберкулеза. В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличен в 4,7 раза", - сказано в нем.

В то же время тариф на лечение мультирезистентного туберкулеза был увеличен на 40%.

"По данным Центра общественного здоровья, доля пациентов, имеющих мультирезистентную форму туберкулеза в Украине составляет около 20% от всех больных туберкулезом - это почти 6 000 человек. Увеличение тарифа позволит обеспечить их лечение", - подчеркивается в сообщении.

В ближайшее время НСЗУ начнет принимать заявки на заключение дополнительных договоров с больницами на финансирование по повышенным тарифам.

В 2021 году служба рассчитывает на внесение изменений в финансирование лечения онкологии и туберкулеза.

В частности, НСЗУ предлагает увеличить тарифы на услуги по диагностике и лечению онкозаболеваний и применять к ним коэффициенты: повышающие у детей и понижающие при проведении лучевой терапии не на линейном ускорителе, а на устаревшем оборудовании.

Также планируется выделить в отдельный пакет услуги по диагностике, лечению и сопровождению пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.

Кроме того, НСЗУ рассчитывает увеличить тариф на медицинские услуги по лечению туберкулеза по крайней мере до 33 тыс. гривен в год.

Как сообщали Українськi Новини, Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи.

Также Минздрав хочет закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса.

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