После резкого роста заболеваемость туберкулезом упала

После того, как заболеваемость в июле резко возросла, в августе зарегистрировано 1 194 случая туберкулеза. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В августе 2020 года в Украине зарегистрировано 1 194 случая туберкулеза", - сказано в нем.

При этом у 960 пациентов туберкулез зарегистрирован впервые.

У 234 пациентов зарегистрирован рецидив, 27 пациентов возобновили лечение после перерыва, 64 пациента начали повторное лечение после неудачного.

Среди пациентов, у которых в августе зарегистрирован туберкулез, преобладают мужчины (812 случаев) и жители городов (776 случаев).

Отмечается, что 285 пациентов начали лечение мультирезисцентного туберкулеза.

Всего по состоянию на август от туберкулеза лечилось 14 183 человека.

Как сообщали Українськi Новини, в августе был зарегистрирован 1 331 новый случай вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 346 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Также ученые считают, что в мире около 1,4 миллионов человек могут умереть от туберкулеза из-за борьбы с коронавирусом.

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